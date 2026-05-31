Koizumi äusserte sein Bedauern darüber, dass er seinen chinesischen Amtskollegen Dong Jun in Singapur nicht treffen konnte. Die Tür für Gespräche bleibe ​jedoch ​offen, sagte Koizumi. Die Beziehungen zwischen den beiden ⁠Staaten hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Die japanische Ministerpräsidentin ​Sanae Takaichi hatte im ⁠November erklärt, ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan könne eine militärische Reaktion Japans nach sich ‌ziehen. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Staatsgebiet.