Eine Genehmigung des Shein-Börsengangs durch die britische Financial Conduct Authority (FCA) steht noch aus. Insidern zufolge zieht eine Überprüfung der Lieferketten des Online-Händlers das Verfahren in die Länge. Im Sommer hatte eine Organisation, die sich für die Rechte der uigurischen Minderheit in China einsetzt, eine Klage gegen den Shein-Börsengang in London angekündigt und Unterlagen über angebliche Menschenrechtsverletzungen in der Region Xinjiang an die FCA weitergeleitet. Auch die chinesischen Behörden haben bislang kein grünes Licht gegeben.