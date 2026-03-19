Infolge des Angriffs brach den Angaben von Shell zufolge ein Brand an dem Standort aus, der inzwischen gelöscht wurde. Die Anlage befinde sich in einem «sicheren Zustand», hiess es weiter. Das Ausmass des Schadens muss noch ermittelt werden. Einer Mitteilung von Qatar-Energy zufolge gab es «erhebliche Schäden». Shell betreibt die Anlage zusammen mit dem staatlich-katarischen Konzern.