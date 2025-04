Die Mitteilung vom Montag bildet Einschätzungen zum ersten Quartal ab, womit die Verwerfungen an den Rohstoff-Märkten der vergangenen Tage in Reaktion auf die US-Zollpolitik keine Berücksichtigung finden. In einem schwachen Markt notierte die Aktie zum Wochenstart über 7 Prozent tiefer.