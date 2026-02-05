Niedrigere Ölpreise haben dem britischen Energiekonzern Shell im vierten Quartal einen Gewinnrückgang ‌eingebrockt. ‌Der bereinigte Gewinn fiel um elf Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit ​verfehlte Shell die Erwartungen von Analysten, ‌die im Schnitt mit ‌3,5 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Belastet wurde das Ergebnis von den gesunkenen Energiepreisen sowie einem schwächeren Handelsgeschäft mit Öl. Der Preis für die Nordseesorte ⁠Brent lag im Quartal im Schnitt bei rund 63 Dollar je Barrel nach etwa 74 Dollar ein ​Jahr zuvor.