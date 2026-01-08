Die Fördermenge habe im vierten Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 1,84 und 1,94 Millionen Barrel-Öläquivalent pro Tag gelegen, teilte der Konzern weiter mit. Dies ist eine in der Energieindustrie gebräuchliche Masseinheit, um die Energiemenge verschiedener fossiler Brennstoffe (wie Öl, Gas, Flüssiggas) vergleichbar zu machen. Im dritten Quartal hatte die Produktion 1,83 Millionen Barrel betragen.