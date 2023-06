So soll die Gesamtausschüttung an die Anteilseigner 30 bis 40 Prozent des Cashflow betragen statt 20 bis 30 Prozent, wie der seit Januar amtierende Konzernlenker Wael Sawan am Mittwoch ankündigte. Dazu gehöre eine Dividendenerhöhung um 15 Prozent und eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms ab dem zweiten Quartal auf fünf Milliarden Dollar von vier Milliarden in den vergangenen Quartalen.