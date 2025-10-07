Im Gashandel seien bedeutend höhere Ergebnisse zu erwarten als im Vorquartal, hiess es von den Briten in einem Zwischenbericht am Dienstag. Die Gasproduktion dürfte dabei wohl gestiegen sein. Die Verarbeitung zu LNG-Flüssiggas nahm demnach spürbar zu. Das Gasgeschäft macht oft einen grossen Teil der Gewinne des Konzerns aus. Auch im Ölgeschäft seien bessere Ergebnisse zu erwarten als im zweiten Quartal.