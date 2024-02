Mittelfristig erfordere vor allem die Nachfrage in Asien ein erweitertes Flüssiggas-Angebot. Dafür seien erhebliche Investitionen in die Infrastruktur für den Gasimport erforderlich. Die Preise für Flüssigerdgas sind nach einem im Jahr 2022 erreichten Allzeithoch in Folge des Ukraine-Krieges wieder deutlich zurückgegangen.