Die Verkäufe spiegeln die ​unterschiedlichen Strategien der beiden Konzerne wider: ​Shell-Chef Wael Sawan fährt seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren die Investitionen ‌in erneuerbare Energien zurück, um sich stärker auf das klassische Fördergeschäft sowie den Handel zu konzentrieren. TotalEnergies erklärte seinerseits, die ​Transaktionen ​stünden im Einklang mit der ⁠Strategie, Kapazitäten in wichtigen Märkten aufzubauen ​und gleichzeitig bis zur ⁠Hälfte der eigenen Erneuerbaren-Bestände mit Gewinn zu veräussern. Der ‌französische Konzern kommt in Europa bei erneuerbaren Energien auf eine installierte oder im Bau befindliche Kapazität ‌von fast zehn Gigawatt.