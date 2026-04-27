Shell steht unter Zugzwang, weil älter ‌werdende Öl- und Gasfelder zunehmend ausgebeutet sind und ihre ‌Produktionsziele nicht mehr erfüllen. Analysten und das Unternehmen ​selbst hatten zuvor prognostiziert, dass Shell bis etwa Mitte des nächsten Jahrzehnts einen Rückgang der Fördermenge um 350.000 bis 800.000 Barrel Öläquivalent pro Tag ausgleichen müsse. Die sogenannte Reservenlebensdauer von Shell - also die Zeitspanne, in der die nachgewiesenen Reserven das aktuelle Produktionsniveau aufrechterhalten können - war ‌im Jahr 2025 auf weniger als acht Jahre gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit 2021, nachdem der Wert ein Jahr zuvor noch bei neun Jahren gelegen hatte.