Bei stabilem Umsatz seien im Semester in allen Geschäftsbereichen bedeutende strategische Fortschritte erzielt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. So sei etwa in «erheblichem Umfang» in Technologieplattformen in Deutschland investiert worden. In Deutschland sei dabei der «virtuelle Arztbesuch» eingeführt worden, der stetig mehr genutzt werde.