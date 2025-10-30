Die vorgeschlagene Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals soll eine künftige Kapitalbeschaffung durch ein Bezugsrechtsangebot unterstützen, teilte SHL am Donnerstagabend mit. Um ein solches Angebot zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Gesellschaft über eine ausreichende Anzahl genehmigter Aktien für die Ausgabe der ausgeübten Aktien verfüge, werde vorgeschlagen, das genehmigte Aktienkapital zu erhöhen und die Satzung entsprechend zu ändern. Mit dem Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Kapitals ändert sich die derzeitige Anzahl von rund 16,4 Millionen ausgegebenen Aktien laut SHL nicht.