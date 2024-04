Den Umsatz beziffert das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag auf 57,1 Millionen US-Dollar - ein Minus von 3,3 Prozent gegenüber 2022. Zu konstanten Wechselkursen hätte hingegen ein Plus von 3,1 Prozent gestanden. Im israelischen Markt nahmen die Verkäufe um 6,8 Prozent auf 42,1 Millionen ab, während sie in Deutschland um 5,2 Prozent auf 14,1 Millionen Dollar zulegten.