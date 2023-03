Depotbank in den USA von SHL ist die Bank of New York Mellon. Die in US-Dollar ausgegebenen ADRs bieten die gleichen Rechte in Bezug auf Dividenden und Stimmrechte wie die Aktien. Die ADRs basieren auf den derzeit ausgegebenen Aktien. Es würden keine neuen Aktien dafür ausgegeben, so die Mitteilung weiter.