Bereits Anfang April hatte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen SHL in einer Gewinnwarnung einen Verlust 26 bis 29 Millionen Dollar für 2024 in Aussicht gestellt. Der Betriebsverlust EBIT vergrösserte sich auf 26,8 Millionen Dollar nach einem Minus von 9,0 Millionen im Jahr 2023. Insofern ist die Höhe des Verlustes keine Überraschung.