Unter dem Strich erlitt SHL Telemedicine einen noch höheren Nettoverlust von 4,3 Millionen Dollar nach einem Verlust von 3,9 Millionen im ersten Semester 2024. Grund für die Ausweitung des Verlusts trotz operativer Verbesserungen seien rund 1,1 Millionen niedrigere Finanzerträge. Im Jahr zuvor hatte die Gesellschaft hier von Währungsgewinnen und Erträgen aus kurzfristigen Investitionen profitiert.