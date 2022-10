"Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches Quartal zurück, in dem wir in allen unseren sieben Ländern Marktanteile hinzugewonnen haben", sagte Firmenchef Stefan Feltens. Er rechne daher mit einer positiven operativen Umsatzrendite (Ebitda-Marge) im Quartal. Die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigte Feltens. Demnach peilt er bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten ein Umsatzplus zwischen 15 und 25 Prozent und eine bereinigte Ebitda-Marge von minus 1,5 bis plus 1,5 Prozent an. Der vollständige Quartalsbericht soll Ende Oktober veröffentlicht werden.