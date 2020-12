Ansonsten entwickelt sich 2020 für einige Anleger, die von Kursrückgängen zu profitieren versuchen, als das schlechteste Jahr überhaupt. Ein monatlicher Index von Short-Seller-Hedgefonds ist laut Datenanbieter Hedge Fund Research in diesem Jahr bis Oktober um 32 Prozent gesunken.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Performance im November verbessert hat. Die europäischen verzeichneten Aktien im vergangenen Monat den grössten Gewinn aller Zeiten, während der S&P 500 Index auf ein Rekordhoch kletterte.

Der Short-Funds-Index verzeichnete laut HFR-Daten, die bis 2005 zurückreichen, den grössten Monatsgewinn aller Zeiten im März, als die globalen Märkte aufgrund der Coronavirus-Pandemie einbrachen. Dennoch wurden die Zuwächse rasch aufgezehrt, als die Aktienkurse wieder stiegen.

Gegensteuer zu Coronakrise schlecht für Anleger

Aufsichtsbehörden in einigen Ländern erliessen Leerverkaufsverbote. Die Regierungen eilten mit wirtschaftlichen Rettungspaketen zur Hilfe und die Zentralbanken fluteten die Märkte mit Liquidität. Die Rally beschleunigte sich letzten Monat, als Pharmakonzerne Erfolge bei der Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen meldeten.

"Das Geld fliesst in den Markt, was bedeutet, dass fundamentale Short-Positionen sehr schwierig waren", sagte Mark Hiley, Gründungspartner von Recherchehaus The Analyst Research, das sowohl Long- als auch Short-Anlageempfehlungen erstellt und Notes zu Unternehmen wie Wirecard veröffentlicht hat. "Trotz des grossen Ausverkaufs im März war eine Neupositionierung fast unmöglich, und im November überraschte der Markt alle, obwohl ein Impfstoff irgendwann erwartet wurde."

Tesla-Shortseller haben das Nachsehen

Dieses Jahr war besonders schwierig für diejenigen, die pessimistisch bezüglich Tesla waren, einem Favoriten von Privatanlegern. Der Aktienkurs ist 2020 um mehr als 600 Prozent nach oben geschnellt. Der Marktwert des Automobilherstellers liegt bei rund 600 Milliarden US-Dollar. Und als Krönung in diesem Jahr wird die Aktie am 21. Dezember in den S&P 500 aufgenommen.

Auch mit der grössten Short-Wette im Biotech-Sektor, dem US-Impfstoffentwickler Moderna, wurden die Bären bestraft - der Aktienkurs ist im Jahr 2020 um mehr als 700 Prozent geklettert. Das Unternehmen steht kurz vor der behördlichen Genehmigung für einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus.

Allerdings könnte 2021 ein besseres Jahr für Leerverkäufer werden. Barry Norris von Argonaut Capital Partners LLP erwartet, dass der derzeitige Marktüberschwang zu Beginn des neuen Jahres wahrscheinlich nachlässt.

"Viele dieser Unternehmen, die eine erhebliche Rally hingelegt haben und in vielen Fällen ihre gesamten Covid-Verluste wieder aufgeholt haben, befinden sich immer noch in einem ziemlich grossen Loch mit ziemlich begrenzten Wachstumsaussichten, viel Cash-Verbrauch und wenig Spielraum, um die Erwartungen der Anleger zu übertreffen", sagte Norris. "Während dieses Quartal im Allgemeinen für alle Leerverkäufer ziemlich schwierig gewesen sein dürfte, sehe ich einige grosse Chancen bei einzelnen Aktien."

(Bloomberg/cash)