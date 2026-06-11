Chanos zog Parallelen zu Tesla, dessen Börsenwert seit Jahren von Erwartungen rund um autonomes Fahren, Robotik und Künstliche Intelligenz gestützt wird. Gleichzeitig betonte er, dass SpaceX mit einem deutlich höheren Bewertungsmultiplikator gehandelt werde. «Tesla wird mit etwa dem 14-Fachen des Umsatzes gehandelt, basierend auf Zukunftsversprechen», sagte er. «SpaceX kommt auf etwa das 90-Fache des Umsatzes – das ist eine völlig andere Dimension.»