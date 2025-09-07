Das Bremsmanöver dürfte aber chancenlos sein, berichtet nun die «Schweiz am Wochenende». Denn Keller-Sutter habe die FDP-Fraktion grossmehrheitlich auf ihre Linie gebracht, was von Fraktionschef Damien Cottier bestätigt werde. «Dem Vernehmen nach» votierten nur vier Nationalräte für die Motion, 15 dagegen. Die «Mehrheit» der FDP will die Motion nicht unterstützen, schreibt auch die «Sonntagszeitung».