Der Ostschweizer Konzern hat Beschwerde gegen die Vergabe des Riesenauftrags an den deutschen Konkurrenten eingelegt. Die SBB wiesen die Vorwürfe zurück: Siemens habe mit grossem Vorsprung gewonnen.Die SBB hatten am 7. November die Bestellung für 116 Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens vergeben. Der Auftrag hat ein Volumen von 2,1 Milliarden Franken. Hinzu kommt eine Option auf 84 weitere Züge, womit der Rahmenvertrag 200 Doppelstöcker im hochgerechneten Wert von 3,6 Milliarden Franken umfasst. Stadler-Patron Peter Spuhler sprach kurz darauf von einem Fehlentscheid und kündigte an, einen Rekurs zu prüfen.