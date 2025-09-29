Sollte der Stillstand länger andauern, könnten weitere Veröffentlichungen betroffen sein, darunter die für den 15. Oktober erwarteten Inflationsdaten. «Es könnte zu einem Kaskadeneffekt kommen, bei dem die Daten immer weiter nach hinten verschoben werden», sagte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. Für die Märkte sei dies schwierig, da sich die Fed massgeblich auf diese Daten stütze. An den Finanzmärkten wird fest mit einer Zinssenkung um einen Viertel-Prozentpunkt auf der Sitzung der Fed am 28. und 29. Oktober gerechnet. Ein 16-tägiger Regierungsstillstand im Jahr 2013 hatte die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts um fast drei Wochen verzögert.