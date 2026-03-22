Hintergrund ist der seit Wochen andauernde «Shutdown», der Teile der US-Verwaltung lahmlegt. ​Da die TSA-Mitarbeiter kein Gehalt bekommen, kommt ​es durch Krankmeldungen und ​Kündigungen zu erheblichen Engpässen im Flugverkehr. Dem Heimatschutzministerium (DHS) zufolge lag ‌die Krankheitsquote an mehr als der Hälfte der vergangenen sieben Tage bei über zehn Prozent.