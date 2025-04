Der Chefökonom des Prognoseinstituts BAK Economics, Claude Maurer, sieht die Eintrittswahrscheinlichkeit von Negativzinsen in der Schweiz als hoch an. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform LinkedIn zieht er nach Darlegung der für die Inflation in der Schweiz relevanten Einflussfaktoren das Fazit: «Vieles ist unsicher – aber sich auf Negativzinsen vorzubereiten, ist sicher eine gute Idee.»