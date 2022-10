Menke widerspricht diesem Befund und verweist dabei auf die positive Performance des Goldpreises in Euro oder dem britischen Pfund. "In allen Ländern, die unter sehr schwachen einheimischen Währungen leiden, hat Gold seine Funktion als Inflationsschutz erfüllt." Das Vertrauen in die US-Notenbank Fed ist das, was den Goldpreis in Dollar gerechnet überlagert.