Andere Ökonomen verwiesen auf alternative Erklärungen für den Anstieg der Sichteinlagen. «Sie könnten interveniert haben, aber es bestand keine dringende Notwendigkeit dafür», erklärte Maxime Botteron von der UBS. Der Franken habe vergangene Woche gegenüber dem Euro moderat aufgewertet, jedoch nicht den Höchststand vom April erreicht. «Und ich glaube nicht, dass die SNB gegen den Dollar intervenieren würde.» Botteron deutete an, dass der Anstieg das Auslaufen von SNB-Geldmarktpapieren widerspiegeln könnte. Dabei wird das Geld am Ende der Laufzeit an die Banken zurückgezahlt und das Geld ihren Sichtguthabenkonten gutgeschrieben.