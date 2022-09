Nun sind die Sichtguthaben letzte Woche gesunken. Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 23. September bei 747,1 Milliarden Franken und damit 7,4 Milliarden Franken tiefer als in der Vorwoche. Ein Rückgang in dieser Grössenordnung wurde in den letzten Jahren nicht einmal annähernd gesehen. Die Giroguthaben inländischer Banken gingen sogar um 12,3 Milliarden auf 626,6 Milliarden zurück.