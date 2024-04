Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 12. April bei 477 Milliarden Franken nach 460 Milliarden Franken in der Woche davor, wie die SNB am Montag mitteilte. Das ist ein Anstieg um 17 Milliarden Franken. Auf die Giroguthaben inländischer Banken entfielen Ende letzter Woche 469,3 Milliarden Franken.



Das Total der Sichtguthaben bei der Nationalbank umfasst als grössten Posten die Girokonten inländischer Banken. Diese Sichtkonten bilden die Grundlage für die Steuerung der Liquidität am Frankengeldmarkt durch die Nationalbank. Zudem dienen sie der Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Schweiz.