Sika-Chef Thomas Hasler meinte noch anlässlich der Jahreszahlen Ende Februar, dass die Talsohle wohl erreicht sei. «Wir dürften am Tiefpunkt sein. Wir sehen die Chancen auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr 2026.» Die Reaktion an der Börse dieser Tage zeigt offenbar, dass Investoren an dieser Geschichte und vor dem Hintergrund des Iran-Krieges zweifeln könnten.