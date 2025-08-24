Tipp 1: Bestimme die Höhe des Sackgelds

Mit dem eigenen Sackgeld können sich Kinder endlich Schleckzeug vom Kiosk oder neues Spielzeug selber leisten. So lernen sie den Umgang mit Geld. Dafür ist aber wichtig, dass der Nachwuchs weiss, mit wie viel er pro Woche oder pro Monat rechnen kann. Oft ist die Höhe des Sackgelds gerne Streitgespräch am Familientisch. Die Budgetberatung Schweiz gibt deshalb Richtlinien dafür heraus. Ein Beispiel: Ein achtjähriges Kind soll pro Woche 5 Franken erhalten. Eine neue Sackgeld-Studie der Postfinance hat nun aber aufgezeigt, dass die Eltern in der Schweiz deutlich weniger geben als empfohlen.