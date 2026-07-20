Die Liste der ​Probleme, die der ⁠neue Premier angehen muss, ist lang. Dazu zählt, der seit dem Brexit schwachen Wirtschaft auf ‌der Insel neuen Schwung zu geben. Er muss auch ein neues Kabinett zusammenstellen, was bereits Gegenstand heftiger Debatten innerhalb der Labour-Partei ist. Im ‌Blick ist dabei vor allem der Posten des Finanzministers. Als ​einer der Kandidaten gilt der Minister für Energiesicherheit und Klimaschutz, Ed Miliband. Auch Innenministerin Shabana Mahmood ist im Rennen.