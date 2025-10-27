Experten verwiesen dabei auf die Tatsache, dass Mileis Partei deutlich mehr Stimmen erhielt als erwartet. Das Wahlergebnis erhöht ihre Sitze im Abgeordnetenhaus von 37 auf 64. «Zuvor befand sich Milei in einem Überlebenskampf, und jetzt ist er in einer sehr starken Position, um taktische Allianzen zu schmieden und einige Reformen voranzutreiben, die völlig ausser Reichweite waren», sagte Thierry Larose, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Vontobel. Zudem hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump Argentinien mit einem milliardenschweren Finanzpaket gestützt, das an einen Erfolg Mileis geknüpft war.