Gegen 09.25 Uhr legen die Siegfried-Aktien an der leicht festeren Schweizer Börse um 10 Prozent auf 97,40 Franken zu. Damit geht es weiter steil nach oben: seit Jahresbeginn rückten die Titel zu aktuellen Kursen um 30 Prozent vor - dies nachdem die Papiere 2025 rund einen Viertel an Wert verloren hatten.