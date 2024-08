Für die Bank Vontobel hat das Unternehmen insbesondere beim Umsatz überzeugt, wie sie in einem Kommentar schreibt. Die Kern-Profitabilität habe in etwa den Erwartungen entsprochen, gestützt von einer guten Performance in beiden Geschäftssegmenten. Vontobel empfiehlt die Siegfried-Aktien weiterhin zum »Kauf".