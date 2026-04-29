Damit darf Dinamiqs künftig genomische Arzneimittel unter GMP-Bedingungen herstellen und freigeben. Die neue Lizenz stärkt die Position des Pharma-Dienstleisters im Bereich Zell- und Gentherapien, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
(AWP)
Siegfried hat für seine Tochtergesellschaft Dinamiqs eine Herstellungs- und Prüflizenz von Swissmedic für die Produktion viraler Vektoren erhalten.
Damit darf Dinamiqs künftig genomische Arzneimittel unter GMP-Bedingungen herstellen und freigeben. Die neue Lizenz stärkt die Position des Pharma-Dienstleisters im Bereich Zell- und Gentherapien, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
(AWP)