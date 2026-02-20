Wie üblich, habe der Umsatz über das Jahr eine stärkere Saisonalität gezeigt: Während knapp 47 Prozent der Einnahmen auf das erste Semester entfielen, generierte Siegfried gute 53 Prozent im zweiten. «Erneut zeigte sich ein starker Beitrag gegen Jahresende, was durch die hohe operative Leistungsfähigkeit der Organisation ermöglicht wurde», hiess es in der Mitteilung.