Montanha übernimmt die Funktion per 1. September 2026, wie der Pharma-Dienstleister am Donnerstag mitteilte. Er war laut den Angaben zuletzt bei Fresenius Kabi als Leiter der globalen technischen Produktion und Qualität tätig und verantwortete rund 30 Standorte weltweit. Davor war er unter anderem für Takeda und Sandoz tätig.