Dies ergänze die laufende Kapazitätserweiterung in El Masnou und stärke das globale Produktionsnetzwerk für ophthalmologische Produkte. Die aktuelle Erweiterung der Anlage werde die sterile Herstellungskapazität für Augentropfen am Standort deutlich erhöhen, teilte Siegfried am Freitag mit. Damit reagiere das Unternehmen auf eine steigende Kundennachfrage.