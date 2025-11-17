Der Pharmazulieferer Siegfried hat Tania Micki per 1. Juli 2026 zur neuen Finanzchefin ernannt. Sie wird auch Mitglied der Geschäftsleitung werden.
Micki folgt auf Reto Suter, der nach neun Jahren als CFO das Unternehmen verlassen wird. Die Neubesetzung sei Teil eines lange angelegten Nachfolgeprozesses, teilte Siegfried am Montag mit. Bis zur offiziellen Amtsübergabe werde Suter einen reibungslosen Übergang gewährleisten.
Bis Mai 2026 werde Micki ihre Funktion bei Tecan weiterhin ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung von Tecan. Ihre Nachfolge soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines unternehmensweiten Nachfolgeprozesses geregelt werden.
(AWP)