So sei mit einer Tochtergesellschaft von SK Capital Partners eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Wirkstoffgeschäfts der Noramco Group in den USA und von Extractas Bioscience in Australien unterzeichnet worden, teilte Siegfried am Dienstag mit. Dazu zählen drei Standorte mit insgesamt 400 Mitarbeitenden.