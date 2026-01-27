So sei mit einer Tochtergesellschaft von SK Capital Partners eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Wirkstoffgeschäfts der Noramco Group in den USA und von Extractas Bioscience in Australien unterzeichnet worden, teilte Siegfried am Dienstag mit. Dazu zählen drei Standorte mit insgesamt 400 Mitarbeitenden.
Die zwei US-Standorte liegen in Wilmington, Delaware, sowie in Athens, Georgia. In Australien befinde sich der Standort von Extractas Bioscience in Westbury, Tasmanien.
Insgesamt markieren die Zukäufe einen wichtigen Meilenstein in der «EVolve+»-Strategie des Unternehmens. Die Bewertung liege unter dem 10-fachen des Unternehmenswerts/EBITDA, und angesichts der soliden Bilanzstruktur werde die Akquisition durch bestehende und neue Schuldtitel finanziert.
(AWP)