Der Pharmazulieferer Siegfried hat Thomas Wozniewski und Karl Petersson als neue Mitglieder für den Verwaltungsrat nominiert. Der bisherige Präsident Andreas Casutt tritt nicht mehr an und soll durch Beat Walti ersetzt werden, wie das Unternehmen Siegfried am Donnerstag mitteilte. Die Aktionärinnen und Aktionäre entscheiden an der Generalversammlung vom 16. April 2026 über die Wahlen. Beide Kandidaten stärkten mit Industrie- und Kapitalmarkterfahrung die strategische Kompetenz des Gremiums, heisst es.