Der Pharmazulieferer Siegfried hat Thomas Wozniewski und Karl Petersson als neue Mitglieder für den Verwaltungsrat nominiert. Der bisherige Präsident Andreas Casutt tritt nicht mehr an und soll durch Beat Walti ersetzt werden, wie das Unternehmen Siegfried am Donnerstag mitteilte. Die Aktionärinnen und Aktionäre entscheiden an der Generalversammlung vom 16. April 2026 über die Wahlen. Beide Kandidaten stärkten mit Industrie- und Kapitalmarkterfahrung die strategische Kompetenz des Gremiums, heisst es.
Wozniewski ist laut den Angaben seit 2014 bei Takeda für Produktion und Lieferketten verantwortlich und scheidet dort im März 2026 aus. Zuvor war er mehr als 25 Jahre in Führungsfunktionen bei verschiedenen Pharmafirmen. Petersson arbeitete zuletzt als Senior Investment Director bei Interogo Long-Term Equity und sitzt zudem im Verwaltungsrat eines schwedischen Medizintechnikunternehmens.
Aktuell besteht das Gremium aus sieben Personen, danach wären es dann acht.
(AWP)