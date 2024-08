Siegfried spricht in einer Mitteilung vom Donnerstag von einer "anhaltend hohen" Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen. Für "Drug Substances" (Wirksubstanzen und Zwischenprodukte) meldet Siegfried in Lokalwährungen einen 4,3 Prozent höheren Umsatz von 411,1 Millionen. "Drug Products", hier ist die Herstellung von Tabletten und die sterile Abfüllung von Arzneimitteln angesiedelt, wuchs in Lokalwährungen um 1,8 Prozent auf 208,8 Millionen Franken.