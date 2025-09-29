Damit baut der Pharmazulieferer seine Präsenz im schnell wachsenden Markt für Zell- und Gentherapien weiter aus. Die neue Anlage in Schlieren sei die erste ihrer Art in der Schweiz, teilte Siegfried am Montag mit. Sie ermögliche die vollständige Herstellung von viralen Vektoren für Zell- und Gentherapeutika, vom Moleküldesign bis zur aseptischen Abfüllung des Arzneimittels.