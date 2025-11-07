Möglicherweise will Siemens die Healthineers-Aktien den eigenen Aktionären einfach in einem bestimmten Verhältnis in ihre Depots buchen. Das wäre juristisches Neuland. Denn das ist bisher in Deutschland nur bei der Abspaltung einer neu entstehenden Tochter üblich, die an die Börse gebracht wird. Auf diese Weise hatte sich etwa Continental vor kurzem von seiner Autozuliefer-Tochter Aumovio getrennt, ebenso Thyssenkrupp von seiner Marine-Tochter TKMS. In anderen europäischen Ländern und in den USA gebe es aber Vorbilder, wie ein Spin-off bei einem bestehenden Unternehmen funktionieren könne, schrieben die Analysten von Citi.