Der Münchner Technologiekonzern will auf der ordentlichen ‌Hauptversammlung im Februar 2027 über die Abspaltung der ‌Tochter abstimmen lassen, wie ​Siemens am Freitag mitteilte. Bei der Ankündigung der milliardenschweren Transaktion im November hatte Siemens auch eine ausserordentliche Hauptversammlung in diesem Jahr dafür erwogen. Siemens will 30 Prozent der Siemens-Healthineers-Aktien an die eigenen Aktionäre übertragen ‌und damit die Mehrheit an der Erlanger Tochter abgeben. Bisher hält Siemens 67 Prozent an Siemens Healthineers.