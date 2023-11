Bei Siemens Energy liegen 24 Prozent der Anteile an Siemens Ltd., das Aktienpaket ist gut drei Milliarden Euro wert. «Wenn das so käme, dürfte das die Ängste vor einer verwässernden Kapitalerhöhung zerstreuen», so die Analysten von HSBC. Anders als in den meisten Ländern hatte Siemens bei der Abspaltung von Siemens Energy die Indien-Tochter wegen deren Börsennotiz nicht aufgeteilt.