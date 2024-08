Der Konzern schraubte am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal das zweite Mal binnen drei Monaten die Prognose für den am Markt vielbeachteten Free Cashflow vor Steuern auf nun 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro nach oben. Die wegen Qualitätsmängeln in die Krise geratene Tochter Gamesa reduzierte ihre Verluste deutlich und könnte im Geschäftsjahr 2024 (per Ende September) nicht ganz so schlecht wie bislang befürchtet abschneiden. Der Gesamtkonzern schloss das Quartal mit einem Nettoverlust von 102 Millionen Euro ab – nach einem Minus von fast drei Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.