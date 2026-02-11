Vor Jahresfrist hatte ​Gamesa aber noch ​einen Fehlbetrag von 374 Millionen Euro verbucht. ‌Für das Geschäftsjahr erwartet das Management im Gesamtkonzern weiterhin unter anderem ein vergleichbares ​Wachstum ​der Umsatzerlöse ⁠in der Bandbreite von elf ​bis 13 Prozent ⁠und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen ‌neun und elf Prozent. Gamesa soll die Gewinnschwelle erreichen.