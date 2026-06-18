Der Technologiekonzern Siemens Energy lotet einem Magazinbericht zufolge eine Abspaltung des ⁠Geschäftsbereichs Transformation of Industry aus. Das «Manager Magazin» berichtete am Donnerstag unter Berufung auf ein internes ‌Papier, Konzernstrategen seien zu dem Schluss gekommen seien, dass ‌eine Trennung von dem Geschäft ​mit rund 17'000 Mitarbeitern perspektivisch sowohl für die Einheit als auch für die Aktionäre ein Gewinn wäre.